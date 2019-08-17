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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت لينا أحمد الفيشاوي، حفيدة الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، أنها لن تكن على علم بدخول جدها في غيبوبة.
وقالت لينا، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستحرام”: “من الصعب عليَّ أن أشارككم، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس وقت دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته.
وكتبت الحفيدة “لينا”: (لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك) وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي كنت أتمنى أن تزال موجوداً بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا”.
ونعت جدها في قصيدة جاء فيها: “أقود في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط”.
وأضافت: “عقلي مشوش علِّى أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود”.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم ٢٥ يوليو الماضي، بعد إصابته بغيبوبة كبدية ورحل عن عمر يناهز ال ٦٧ عاما، وتم دفن جثمانه في محافظة المنوفية تنفيذا لوصيته.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة فاروق الفيشاوي لم تكن تعلم بمرضه الأخير.. وتنعيه بقصيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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