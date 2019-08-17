عبدالباسط حمودة يشعل حفل EROS بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة حفلا كبير فى EROS بالساحل الشمالى بحضور نحبة كبيرة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهاني إلياس، وقدم عبد الباسط مجموعه كبيرة من أجمل أغانيه، منها: “انا مش عارفني، واديني قلبك، و عم الناس”، وغيرها.

وأشعل الفنان المصري الحفل بأغنية “يا صيف يا صيف”، وسط تفاعل كبير من الشباب بالرقص والتصفيق.

وكان الفنان عبد الباسط حمودة قد طرح مؤخرا أغنية “كازانوفا” منذ ما يقرب من شهرين، وشاركه فى غنائها المطرب إيساف وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق.

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يذكر أن الفنان المصري كان قد أحيا حفلا آخر مؤخرا على نفس الشاطئ بصحبة المطرب مصطفى حجاج.

وعبدالباسط حمودة مغني شعبي مصري، اكتسب شهرة في منطقته والمناطق المجاورة وأصبح محل ترحيب ومتابعة من طرف الجمهور نظراً لما يتمتّع به من قدرات صوتية ومواهب فنية. توجّه عبد الباسط حمودة إلى تسجيل العديد من الأغاني الخاصة به والتي لاقت رواجاً كبيراً، وحفظه محبوه على غرار “سيبوني وارجعوا”، “أنا تعبان بجد”، “قدري”، وقد جمعها مع مجموعة أخرى في ألبوم بعنوان “كلك عاجبني”.

تواصل نشاط عبد الباسط حمودة الغنائي، فأصدر ألبوماً آخر بعنوان “بدون مونتاج”، اشتهر من أغانيه “من حقك”، “إديني قلبك”، وموال بعنوان “أنا الحزين”، وفي سنة 1996 أصدر عبد الباسط حمودة أحد أشهر ألبوماته “ليالي”، ولكنّه ورغم النجاح والشهرة التي لقيها تخلى عن تسجيل الألبومات والأشرطة، وواصل نشاطه الغنائي على مستوى الأفراح والأعراس والموالد.

عاد عبد الباسط حمودة سنة 2008 بمظهر متجدّد ليصدر ألبوماً بعنوان “ضربة معلم” ليستعيد شعبيته وحضوره في الساحة الفنية خاصةً بعد تصوير إحدى أغاني الألبوم “أنا مش عارفني” بطريقة الفيديو كليب.