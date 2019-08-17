تفاصيل إصابة هيثم شاكر بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شذى، تفاصيل إصابة الفنان هيثم شاكر، بالسرطان وغيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات.

شذى، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “من امبارح بيجيلي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفه ومقولتش على مرضه”.

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وأضافت: “اللي أصلا بيشكك أن هيثم كان تعبان عموماً علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمدلله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي، وهي نعمة الأكل، هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي وده سبب اختفائه كل الفتره دي”.

وتابعت: “(توضيح) وسبب أن هو فقد كتير جدا من وزنه عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي ومش معنى أن أي حد بينزل صور ولا بيبين أنه مبسوط أن دي بتكون الحقيقة كل واحد عندوا حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة”.

وأنهت كلامها قائلة: “أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه مكنتش بقول وعموما برضوا هيثم هو اللي مكنش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دي علشان أصحاب النفوس المريضة ميفهموش أن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفهم وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه، اللي في وسط كل ده كان مهتم برضوا مينزلش بأي حاجه وكان عندوا إصرار يعمل ألبوم محترم مبروووك يا هيثوم وحمدلله على سلامتك وأفرح بتعبك في ألبومك وبالناس اللي بتحبك”.