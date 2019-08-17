تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده الـ42 وبسمة بوسيل توجه له رسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل رسالة لزوجها الفنان تامر حسني احتفالا بعيد ميلاده.

بسمة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: « كل سنة وأنت حبيبي كل سنة وأنت ناجح كل سنة وأنت أحن زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولأولادنا ولكل أهلك وجمهورك الكبير اللي بيحبك».

زوجة تامر حسني تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأ الفنان بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

Advertisements

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا عام 2012 وأنجبا 3 أبناء هم تاليا وأمايا وآدم.

جدير بالذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق. ‏

تامر حسني من مواليد شهر أغسطس عام 1977، وأكمل هذا الشهر 42 سنة.