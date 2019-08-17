دينا تشعل حفل «White Beach» على أغاني الهضبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احيت الفنانة الاستعراضية دينا، حفلا كبير بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5 بحضور نخبة كبيرة من المصيفيين و محبيها.

وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهاني إلياس وعلى أنغام الدجي وقدمت دينا مجموعة كبيرة من الرقصات على أنغام أغاني النجم عمرو دياب، وراغب علامة، ومحمود العسيلي، وسط تفاعل كبير من الشباب الحضور.

ورقصت دينا في الحفل مع رواد الشاطئ لمدة ساعة ونصف الساعة، والتقط الرواد مجموعة صور تذكارية معها في جو من البهجة والفرح واستمر الحفل حتى غروب الشمس.