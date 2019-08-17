- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احيت الفنانة الاستعراضية دينا، حفلا كبير بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5 بحضور نخبة كبيرة من المصيفيين و محبيها.
وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهاني إلياس وعلى أنغام الدجي وقدمت دينا مجموعة كبيرة من الرقصات على أنغام أغاني النجم عمرو دياب، وراغب علامة، ومحمود العسيلي، وسط تفاعل كبير من الشباب الحضور.
ورقصت دينا في الحفل مع رواد الشاطئ لمدة ساعة ونصف الساعة، والتقط الرواد مجموعة صور تذكارية معها في جو من البهجة والفرح واستمر الحفل حتى غروب الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا تشعل حفل «White Beach» على أغاني الهضبة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.