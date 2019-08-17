فهرية أفجان تصدم جمهورها بوزن زائد وتغير شكلها تماما بعد الولادة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» وزوجته فهرية أفجان إلى إسطنبول بعد أن قضى الثنائي أجازتهما في مدينة بودروم الساحلية.

عدسات الباباراتزي كانت بالمرصاد للزوجين في المطار، وهو ما أربك النجمين خوفاً على التقاط صورة لابنهما «كاران»، حتى أنهما لم يغادران المطار إلا بعد اخفاء وجه الرضيع تماماً، خاصة بعد تسريب لقطة لـ«كاران» في غفلة من والديه خلال أجازتهما الأخيرة.

الصحفيون سألوا بوراك عن سبب تمسكه بعدم نشر أي صورة لابنه، فرد قائلاً: «لا نريد أن يظهر كثيراً»، وعن أول صورة لـ«كاران» تم تسريبها لوسائل الإعلام، قال النجم التركي غاضباً: «ذهبنا لقضاء عطلة ليومين فقط ولم نكن نتوقع ذلك».

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اللافت كان الوزن الزائد الذي اكتسبته فهرية بعد 4 أشهر على ولادتها، فخلافاً للكثيرات من النجمات اللاتي تبذلن كل طاقتهن لخفض وزنهن فور الولادة، يبدو أن الفنانة التركية فشلت حتى الآن في استعادة رشاقتها، حيث بدت بشكل صدم الكثير من محبيها، وشكّلت صورها «ترند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قارن النشطاء بين شكلها الحالي، وما كانت تبدو عليه من جمال ورشاقة قبل الحمل والولادة.

في المقابل، اطلقت «وجة وجولشن»، وهما مقدمتي برنامج «الصفحة الثانية» للدفاع عن فهرية، بعنوان «فهرية أفجان جميلة»، مرجعين إطلالتها الحالية لما مرت به من حمل وولادة كاي امرأة بعيداً عن كونها فنانة، وهو ما اسعد فهرية كثيراً، حتى أنها شكرت المذيعتين عبر ستوري على انستجرام، معلقة: «كل أم وكل امرأة جميلة جداً».

يُذكر أن بوراك كان قد رُزق من زوجته فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول «كاران» أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، بدأ بوراك أوزجفيت تصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان، وهو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

«قيامة عثمان» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.