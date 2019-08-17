حفل زفاف ابنة الفنان طارق فؤاد بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري طارق فؤاد بزفاف كريمته راندا على أحمد سيد السبكي ابن شقيق المنتج أحمد السبكي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

أحيا الحفل النجم رامي صبري الذي أشعل الحفل بالعديد من أغانيه المميزة وكان ضمن الحضور كابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضي منصور كابتن أحمد السيد و كابتن هشام حنفي ومن نجوم الفن مدحت صالح، محمد رمضان، المنتج محمد السبكي عم العريس، والمنتج والمخرج كريم السبكي ، المنتج محمد احمد السبكي ،حمدي بدر مدير اعمال حماقي ، نهال عنبر ، المخرج حسام الحسيني.

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كما حضرت الراقصة صوفينار وشيري بيجاتو وأحمد عاطف مدير شركة أحمد السبكي للإنتاج والصحفي مصطفي مرتضي و محمد رجب وسليمان عيد وشريف باهر، علاء مرسي، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص علي أغاني رامي صبري علي مدي ساعة ونص الساعة.

كما شارك في إحياء الحفل المطربة أمينة والراقصة دينا، وقدم رامي صبري عدد من أفضل أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور.