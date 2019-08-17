سارة علي خان تقطع تورتة عيد ميلادها في بلاتوه Coolie No. 1

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت سارة علي خان بعيد ميلادها الرابع والعشرون في الثاني عشر من أغسطس مع فارون داوان وآخرون في بلاتوه تصوير فيلمها الجديد Coolie No. 1 في بانكوك.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بصور ومشاركات رائجة لممثلة “سيمبا”، على الرغم من أنها اختارت عدم الاحتفال بعيد ميلادها، فضلت استكمال التصوير، لكن أعضاء فريقها فارون داوان وديفيد داوان و امريتا سينغ وجاكي بهانياني، قد فاجأوها بتجهيز كعكة عيد ميلادها.

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ليس هذا فقط، فقد استغل صديقها والممثل كارتيك آريان بعض الوقت والهروب من جدول أعمالها المُثقل والمزدحم وفاجأ “أميرته” بالاحتفال بعيد ميلادها في بانكوك.

ظهرت على شبكة الإنترنت بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بسارة وهي تحتفل بعيد ميلادها بقطع الكيك، كما شوهد ممثل Street Dancer 3D فارون داوان وهو يطعم الممثلة بالكعكة.

لم يقتصر احتفالها بعيد ميلادها، ذهبت أيضًا في حفل عشاء رومانسي برفقة كارتيك، حتى أنها احتفلت بالعيد دون أي أقنعة على وجوههما كما كان في السابق خلال المهرجان، ظهرا فيه بوجوه مخفية.