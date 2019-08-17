مقدّمة برامج روسية تتّهم كايتي بيري بالتحرّش بها جنسياً

متابعة بتجـــــــــــرد: اتّهمت مقدّمة برامج تلفزيونية روسية النجمة العالمية كايتي بيري بالتحرّش بها جنسياً أثناء ثملها.

وادّعت تينا كانديلاكي البالغة من العمر 43 عاماً أنّ كايتي بيري قامت بتصرّفات جنسية غير مرغوب بها تجاهها خلال حفلةٍ خاصة، مضيفة أنّها حين نجحت في إبعاد النجمة البالغة من العمر 34 عاماً عنها، انتقلت بيري إلى ضحية أخرى.

وأعلنت تينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاعتداء المزعوم كاتبة: “لقد دعيت مرّة إلى حفلةٍ خاصةٍ حضرتها كايتي بيري التي كانت بحالة ثمالة شديدة، وعلى الأرجح أنها شعرت حينها بانجذابٍ تجاهي وحاولت التقرّب مني بشدّة”.

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وأضافت تينا: “تمكّنت من المقاومة ويُسعدني أن أقول إنّ تماريني الرياضية قد ساعدتني لكن للأسف وجدت كايتي بيري سريعاً ضحية أخرى لقبلاتها ورقصها القذر”.

ولم تكشف تينا عن تاريخ وقوع هذا الادعاء المزعوم لكنها تعتقد أنّ هناك المزيد من الضحايا الذين تعرّضوا للتحرّش على يدّ بيري.

ويأتي هذا التصريح بعد أيامٍ قليلة على اتهام بيري بالاعتداء الجنسي من قبل شابٍ يُدعى جوس كلوس شارك معها في فيديو كليب أغنيتها Teenage Dream عام 2010.