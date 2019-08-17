خالد سليم يتعرض لموقف محرج أمام جمهوره.. شاهد تصرفه الذكي

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان خالد سليم لموقف محرج على خشبة المسرح خلال حفله المقام بدار أوبرا دمنهور بمصر، حيث فوجئ أثناء تقديمه إحدى الأغاني بتوقف الميكروفون الخاص به، ولكن استطاع خالد سليم تخطي هذا الموقف وقام بوضع الميكروفون في جيبه، واستكمال الغناء بدونه، مما أجبر الحضور على تحيته والتصفيق له بشكل كبير.

ونشر خالد عبر حسابه على “إنستجرام” مقطع فيديو أظهر من خلاله كل ما حدث له، وعلق قائلا: “حفل أوبرا دمنهور، مواقف كتير ممكن الواحد يتعرض ليها على المسرح أو في أي مكان.. بس الحمدلله إن ربنا بيلهمنا ازاي ممكن نتصرف وبسرعة.. المايك توقف تماما في بداية أغنية نسم علينا الهوا.. ولكن.. الحمدلله”.

ويشارك خالد سليم حاليا في بطولة مسلسل “بلا دليل” تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، وشيرين عرفة، وآخرون.