شكرا لقرائتكم خبر عن صور..12 عرضا للبيت الفنى ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ 12 للمهرجان القومي للمسرح المصرى، المقرر افتتاحه مساء اليوم السبت، بـ 12 عرض مسرحي ضمن مسابقات المهرجان الثلاثة ، حيث يقدم كل عرض منهم ليومين متتاليين بالمجان طبقا للجدول المعلن للمهرجان.

يقدم أيام الأحد و الأثنين ١٨،١٩ أغسطس عروض "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، في تمام السادسة مساء على مسرح ملك برمسيس ، "زهرة اللوتس"من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال على مسرح ميامي بوسط البلد في تمام السادسة مساء، و عرض " أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة و النصف مساء .

أما أيام الأثنين و الثلاثاء ١٩،٢٠ أغسطس فيقدم البيت الفني للمسرح ٤ عروض مسرحية و هم عرض "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة على مسرح الغد بالعجوزة، عرض " شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، عرض " نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة صباح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، و عرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام العاشرة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

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و يقدم يومي الجمعة و السبت ٢٣،٢٤ أغسطس الجاري عرض " ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب الساعة الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بينما يُقدم عرض " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أيام الأحد و الأثنين ٢٥،٢٦ أغسطس الساعة الثامنة و النصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، أما عرض "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس فيقدم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الثلاثاء و الأربعاء ٢٧،٢٨ أغسطس في تمام السادسة مساء

و تختتم مشاركات البيت الفني للمسرح بالمهرجان أيام الأربعاء و الخميس ٢٨،٢٩ أغسطس بعرضي "الطوق و الأسورة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و الذي يقدم في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، و " حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، حيث يقدم في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني .