شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يطرح أغنية "اسمها إيه" من ألبوم "الصيف ابتدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق واما أغنية "اسمها إيه" أحد أغنيات الألبوم الجديد لفريق واما "الصيف ابتدى"، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات، والأغينة من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكساج نادر حمدى.

فريق واما أصدر أول أغنية من الألبوم هى "شمس بحر" منذ أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدى، وبعدها بأسبوع أطلقت، أغنية "الصيف ابتدى" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" قبل طرح أغنية "كترت حكاياتى"، من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: "يا ليل" في 2003، و"يا غالي عليا" في 2005، و"رايحة جاية" في 2010، و"كان يا ما كان" 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: "زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا"، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية "مشوار طويل" لفيلم "تيتو"، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.