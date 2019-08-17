شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة مثيرة لكيلى جينر بملابس من Versace بـ1120 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر إلى محط نظر الكثير من وسائل الأعلام الفنية وذلك بمجرد انها بدأت بالاحفتال بعيد ميلادها الـ 22 على متن يخت فاخر سعره 250 مليون دولار . نشرت كيلي جينر صورة جديدة علي صفحتها بـ " إنستجرام " و هي ترتدي ملابس ذات تصميم مثير متداخلة الالوان خطفت أنظار الكثيرين من مرتادي صفحتها التي تضم اكثر من 144 مليون شخص . ارتدت كيلي جينر جيبة من تصميم دار أزياء " Versace " ووصل سعرها إلى 1120 جنية استرلينى.

كيلي جينر

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