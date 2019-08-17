شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Peaky Blinders تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 قبل أيام من عرض الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية هيلين مكرورى، صاحبة شخصية بولى جراى فى مسلسل الدراما والعصابات الشهير Peaky Blinders، بعيد ميلادها الـ 51، قبل عرض الموسم الخامس والجديد من المسلسل المقرر له 25 أغسطس الجارى.

وسرعان ما انتشرت صور عديدة للممثلة التى سطع نجمها فى دورها داخل احداث المسلسل الذى يعد أحد أبرز الإدوار التى ساعدت بشكل كبير فى بناء عائلة "آل شيلبي" ومن ثم بناء وتأسيس العصابات التى سرعان ما أحتلت شوارع مدينة لندن بأكملها.



بولى جراى فى الموسم الخامس

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، وترأس "تومى" لعضوية مجلس النواب عن مدينة برمنجهام.