شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد كليب نورمانى الجديد "Motivation" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية نورمانى ذات الـ23 عاما كليبا جديدا حمل اسم "Motivation"، على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهو العمل الذى لاقى إعجاب الكثير من محبى ومعجبى نورمانى من مختلف الأعمار. واستطاع كليب "Motivation" لنورمانى أن يحصد ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" خلال يوم واحد فقط. أحد مقاطع الأغنية أحد مقاطع الأغنية I'ma break you off, let me be your motivation To stay and give it tonight And‚ baby‚ turn around‚ let me give you innovation, hey 'Cause I do it so right [Verse 1] You got that good good, baby‚ don't you? Got that good good, baby, don't you? Advertisements But you leavin' solo Ain't regular‚ that ain't regular I ain't gon' keep, keep fightin' for it Ain't gon' keep, keep fightin' for it 'Cause you know this thing here Ain't regular, that ain't regular

من الكليب

من الكليب

من الكليب

من الكليب

من الكليب

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