فيديو وصور.. شاهد كليب نورمانى الجديد "Motivation"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية نورمانى ذات الـ23 عاما كليبا جديدا حمل اسم "Motivation"، على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهو العمل الذى لاقى إعجاب الكثير من محبى ومعجبى نورمانى من مختلف الأعمار.

واستطاع كليب "Motivation" لنورمانى أن يحصد ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" خلال يوم واحد فقط.

أحد مقاطع الأغنية

I'ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And‚ baby‚ turn around‚ let me give you innovation, hey

'Cause I do it so right

[Verse 1]

You got that good good, baby‚ don't you?

Got that good good, baby, don't you?

But you leavin' solo

Ain't regular‚ that ain't regular

I ain't gon' keep, keep fightin' for it

Ain't gon' keep, keep fightin' for it

'Cause you know this thing here

Ain't regular, that ain't regular



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب