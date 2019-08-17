بعد انتقاد وزنها الزائد.. بوراك أوزجيفيت عن زوجته: حبي لها ينمو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حملة من الانتقادات اللاذعة، دشنها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على الممثلة التركية فهرية أفجين، عقب ظهورها بوزن زائد بعد وضعها طفلها الأول.

وخلال عودتها من عطلتها بمدينة "بودروم" التركية، برفقة زوجها النجم التركي بوراك اوزجيفيت، تم إلتقاط بعض الصور لهما، لتظهر "فهرية"، بإطلالة اعتبرها البعض تخلت فيها عن أنوثتها.

وحسبما ذكر موقع "gecce" التركي، فإن بوراك غضب بشدة مما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على الأمر قائلًا: " لا أحد يحق له انتقاد امرأة أنجبت"، مضيفًا: "فهرية جميلة وحبي لها ينمو".

جدير بالذكر أن فهرية أفجين، وضعت طفلها الأول "كاران"، قبل 4 أشهر.