إيرادات الجمعة.. "Fast & Furious" في الصدارة و"The convent" بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 16 أغسطس، إيراد قُدر بـ566 ألفًا و503 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 136 ألفًا و552 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 124 ألفًا و223 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 48 ألفًا و428 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم " The Angry Birds Movie 2"، محققًا 43 ألفًا و569 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 33 ألفًا و717 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 8 آلاف و820 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم Spider Man بطولة Tom Holland، وبلغت إيراداته 5 آلاف و775 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "The convent" بعد تحقيقه 1189 جنيهًا.