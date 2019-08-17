محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تعرض فيلم "ولاد رزق 2" لعملية قرصنة، إذ تم تسريب الفيلم على الانترنت، في الوقت الذي ينافس فيه بدور العرض، ويتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه.
النسخة المسربة من الفيلم جودتها الفنية متوسطة، رغم كونها مسروقة من قاعات السينما.
"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، غادة عادل، ريم مصطفى، تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بعد "خيال مآتة".. تسريب "ولاد رزق 2" على "الانترنت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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