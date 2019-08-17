خاص| زكي فطين عبدالوهاب: حالتي الصحية مستقرة و"النقيب قايم بالواجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أن حالته الصحية مستقرة وأنه بصحة جيدة، وذلك عقب تردد شائعات بتعرضه لوعكة صحية إثر إصابته بالسرطان.

وقال فطين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يعيش حاليًا فى حالة من الاستقرار الصحي، ويواصل طوال الوقت المتابعة مع الطبيب المعالج له.

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وتابع: "النقابة تقوم بدورها تجاهي بشكل جيد دون أي تقصير منهم، والدكتور أشرف زكي قايم بكل الواجب معايا".

وأضاف أنه يواصل حاليًا تحضيراته الخاصة بدوره في فيلمه السينمائي الجديد "العنكبوت" الذي يلعب بطولته الفنان أحمد السقا، مشيرًا إلي أنه سيبدأ تصوير أولى مشاهده مطلع الشهر المقبل.

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وعلق عليها "أصدقائي الأعزاء دى صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إن عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج".