تعلن عمرها وتكشف هل تسببت في طلاق وردة وبليغ؟.. تصريحات سميرة سعيد لـ"توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حلّت الفنانة سميرة سعيد، ضيفة على برنامج "توأم روحي" المعروض عبر قناة " beINDrama" ويقدمه المذيع نيشان وتحدثت عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحاتها..

- كشفت سميرة عن معنى لقب "ديفا"، قائلة إنها بالأصل كلمة إيطالية تعني المطربة الأوبرالية، لكنها استجدت في عالمنا العربي منذ 15 عامًا تقريبًا، وربما يقصد الجمهور بها المطرب الذي يستمر في نجاحه لفترات طويلة.

- احترفت الغناء منذ أن جاءت للقاهرة قبل أكثر من 40 عامًا.

- تبلغ حاليًا من العمر 60 عامًا وخلال أشهر قليلة ستصل لعامها الـ 61.

- في حال فكرت بكتابة مذكراتها سيكون أول سطر فيها: "بدأت مشوارها وهي تغني وترقص في طفولتها أمام المرية وسط تعجب والديها".

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- كنت من المحظوظات لأنني غنيت لـ بليغ حمدي وقدمت أكثر من 30 أغنية.

- اتهمت بأنها سبب انفصال بليغ حمدي، وبرأتها ووردة الجزائرية، وأكدت أن بليغ حمدي أحب وردة أكثر واحدة في الحياة.

- أغلب من غنوا لبليغ حمدي كان مراسيل حبه لـ وردة بعد انفصالهما.

- تعهدت أمام جمهورها بأن تقدم لهم المختلف والجديد طول فترة استمراها في الغناء.

- وعدت ابنها "شادي" أن يظل طول عمره يفتخر بأن والدته سميرة سعيد.

- كشفت أن أسباب طلاقها من زوجها الأول الموسيقار هاني مهنا، كانت قائمة على الخلافات الفنية، لعملهما بنفس المجال، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحا لأن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل.