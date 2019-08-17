سهر الصايغ لـ"الخليج 365": دوري في"عائلة الحاج نعمان" الأقرب لقلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة سهر الصايغ، أن مسلسل"عائلة الحاج نعمان 2" من ألطف وأجمل التجارب الدرامية القريبة لقلبها وخاصة الدور الذي تقدمه في الجزأين، معتبرة أنه الدور الأقرب لقلبها من بين الأدوار التي قدمتها.

وقالت سهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه، وأن ردود الفعل التي جاءتها عليه أسعدتها كثيرًا، "ولكن مازلت أنتظر الجزء الثاني لما يحمله من اختلاف في الشخصية التي أقدمها، وأتمنى أن ينال الجزء الجديد نفس النجاح وأكثر".

وتابعت: الدور دسم جدًا وهي بنت فلاحة تدفعها الظروف للزواج من أحد أعيان البلد، وهو شخص مريض نفسيًا، وتعيش معه لتراعيه وتنجب منه، ويحدث دراما على الميراث والمال وتضطر للهروب بابنها إلى مصر، لتتصاعد الأحداث بعدها.

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وعن تعاونها مع تيم حسن، قالت "تعاونت من قبل مع أكثر من فنان عربي منهم سلاف فواخرجي بمسلسل لم يتم عرضه حتى الآن، وتيم حسن بمسلسل عائلة الحاج نعمان، والعمل معهما من التجارب الرائعة؛ لأنهما يتعاملان باحترام ويحبان الفن، وأحببت العمل مع تيم؛ لأنه فنان محترف".

الجزء الثاني من المسلسل، تنتقل الأحداث خلاله لفترة خمسة وعشرين سنة، إذ يتوفى خالد بن الحاج نعمان، ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته فوزية والذي رفض الاعتراف به، فنجده يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته التي ظُلمت.

مسلسل "عائلة الحاج نعمان 2"، يشارك في بطولته تيم حسن، صلاح عبدالله، سهر الصايغ، يسرا اللوزى، هبة مجدي، محسن منصور، منال سلامة، حازم سمير، فاطمة ناصر، ومصطفى عبدالسلام، من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.