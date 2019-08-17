سامح حسين يبدأ أسبوعه الثالث في "المتفائل" بلافتة "كامل العدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "المتفائل" بدأ أسبوعه الثالث على المسرح القومي بالعتبة، حيث يُقدم يوميا عدا الأربعاء في تمام التاسعة مساءً، ويشهد العرض إقبال جماهيري كبير منذ افتتاحه نهاية يوليو الماضي، حسب قوله.

"المتفائل" يرفع لافتة كامل العدد يوميا، وحرص على حضوره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، منهم: "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، فردوس عبدالحميد، حنان ماضي، بالإضافة إلى قيام الفرقة بدعوة مجموعة الأطفال من مرضى السرطان، كجزء من مسئولية الفن في إضفاء روح البهجة والتفاؤل على المرضى.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.