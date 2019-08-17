إيرادات ضعيفة لـ"الكنز2".. تعرف على ما حققه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير" قبل 7 أيام، لينافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم إيرادات ضعيفة بلغت 3 ملايين و300 ألف و592 جنيهًا في أسبوع.

"الكنز 2" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، روبي، أمينة خليل، أحمد رزق، أحمد حاتم، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، عبدالعزيز مخيون، أحمد مالك.