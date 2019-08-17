حقيقة وفاة الفنان محمد عبده

أصيب العديد من محبي المطرب محمد عبده، بالذعر من انتشار أنباء أول أمس الخميس، بشأن وفاته، نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.
ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن محمد عبده بخير وسلامة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر” تداول العديد من الهاشتاغات حول هذا الأمر.
ويستعد محمد عبده الشهير بـ”فنان العرب” للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس/ آب الجاري.
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