بالفيديو: روزانا اليامي تعقد قرانها وتخفي وجه عريسها بقلب أحمر

عرضت الإعلامية روزانا اليامي، فيديو عبر سناب شات تعلن فيها عن عقد قرانها وزفافها.

وبدت في الفيديوهات، “ اليامي ” مع عريسها، وحرصت على إخفاء وجهه عبر تغطيته بقلب أحمر، لكنها أكدت أن اسمه “ خالد ”.

يذكر أن المذيعة قد أثارت جدلا مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدد من الفيديوهات والصور التي نشرتها واعتبرها البعض أن فيها إساءة للمرأة.