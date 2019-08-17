عرضت الإعلامية روزانا اليامي، فيديو عبر سناب شات تعلن فيها عن عقد قرانها وزفافها.
وبدت في الفيديوهات، “ اليامي ” مع عريسها، وحرصت على إخفاء وجهه عبر تغطيته بقلب أحمر، لكنها أكدت أن اسمه “ خالد ”.
يذكر أن المذيعة قد أثارت جدلا مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدد من الفيديوهات والصور التي نشرتها واعتبرها البعض أن فيها إساءة للمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: روزانا اليامي تعقد قرانها وتخفي وجه عريسها بقلب أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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