شاهد: هجوم جماهيري على نجوى كرم في سوريا وفتاة تقتحم المسرح

شهد حفل الفنانة نجوى كرم في سوريا هجوم جماهيري ضخم وغير متوقع عليها منذ وصولها إلى المسرح وقبل صعودها إليها. وواجهت “كرم” صعوبة في الخروج من سيارتها في بداية وصولها بسبب تجمهر الجماهير على السيارة.

وتم الدفع بالمزيد من قوات الأمن لتأمين الحفل بعد هذا التجمهر؛ حيث كان ارتفاع المسرح غير ملائم فظهرت الفنانة اللبنانية قريبة جدا من الجمهور.

كما اقتحمت فتاة مسرح الحفل إذ ركضت باتجاه نجوى كرم، لمعانقتها وإهدائها باقة ورد، وتدخل الأمن تدخل مصطحبًا إياها لوسط الحضور من الجماهير.

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