شاهد: أحلام ترقص على ألحان “الخطوة الجنوبية” في حفلها بالسودة

أدت الفنانة أحلام وصلة رقص على ألحان “الخطوة الجنوبية” خلال فقرات حفلها التي تؤديه على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها ، ضمن فعاليات “موسم السودة”.
وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من الجماهير التي طالبت الفنانة بأداء مجموعة من الأغاني الشهيرة لها ، كما نشر مغردون آلاف التغريدات عبر وسم “#أحلام_في_موسم_السودة” للمشاركة في الحدث بمقاطع فيديو أو صورٍ من الحفل.
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