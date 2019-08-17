تلتقي المطربة مي فاروق، بجمهورها الليلة، من خلال حفل غنائي كبير تحييه بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمى، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك في دار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، في تمامالساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم مي فاروق خلال الحفل باقة مختارة من أجمل ألأغاني التي أشتهرت بأدائها، منها "بضحك يا دنيا، سلم علي، يا شمس يا منوره، مليش أمل في الدنيا دي، يا ملك، وغيرها".
يذكر أن مي فاروق تشارك في حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ28، في الفقرة الختامية بأجمل أغاني الطرب العربي، وذلك يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل مي فاروق بمهرجان الأوبرا الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.