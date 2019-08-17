الليلة.. حفل مي فاروق بمهرجان الأوبرا الصيفي

تلتقي المطربة مي فاروق، بجمهورها الليلة، من خلال حفل غنائي كبير تحييه بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمى، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك في دار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، في تمام

الساعة الثامنة مساءً.ومن المقرر أن تقدم مي فاروق خلال الحفل باقة مختارة من أجمل ألأغاني التي أشتهرت بأدائها، منها "بضحك يا دنيا، سلم علي، يا شمس يا منوره، مليش أمل في الدنيا دي، يا ملك، وغيرها".يذكر أن مي فاروق تشارك في حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ28، في الفقرة الختامية بأجمل أغاني الطرب العربي، وذلك يوم الأحد المقبل.