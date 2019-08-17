بالصور.. أول رد لـ"فهرية إفجان" بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للممثلة التركية فهرية إفجان وزوجها بوراك أوزجيفيت، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية في مدينة بودرم الساحلية، وكان ظهورها صادما لمتابعيها حيث اكتسبت الكثير من الوزن بعد وضعها طفلها الأول منتصف أبريل الماضي.



تلقت الممثلة التركية فهرية الكثير من النقد

اللاذع والسخرية بسبب مظهرها الأخير، لأنها قبل الزواج كانت تتمتع بجسد مثالي وملامح مليئة بالحيوية، وخضعت رغمًا عنها لمقارنة بينها وبين النساء المصريات، حيث ردد متابعيها أنه لا فارق بين المرأة التركية والمصرية بعد الزواج.وجاء رد فهرية علي تلك الإتهامات المليئة بالتنمر والسخرية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، فكتبت: "كل أم وكل امرأة جميلة"، في رسالة منها إلي الجميع بأنها تعيش حالة من السلام النفسي ولا تهتم لانتقاداتهم، وعلي جانب آخر تقبل البعض شجاعتها في تقبل مظهرها الجديد بعد فترة الحمل والولادة، وعدم تخفيها عن الأعين حتي تستعيد رشاقتها.