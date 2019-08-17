تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للممثلة التركية فهرية إفجان وزوجها بوراك أوزجيفيت، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية في مدينة بودرم الساحلية، وكان ظهورها صادما لمتابعيها حيث اكتسبت الكثير من الوزن بعد وضعها طفلها الأول منتصف أبريل الماضي.
تلقت الممثلة التركية فهرية الكثير من النقد
وجاء رد فهرية علي تلك الإتهامات المليئة بالتنمر والسخرية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، فكتبت: "كل أم وكل امرأة جميلة"، في رسالة منها إلي الجميع بأنها تعيش حالة من السلام النفسي ولا تهتم لانتقاداتهم، وعلي جانب آخر تقبل البعض شجاعتها في تقبل مظهرها الجديد بعد فترة الحمل والولادة، وعدم تخفيها عن الأعين حتي تستعيد رشاقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول رد لـ"فهرية إفجان" بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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