شاهد.. "وهبة" تروي تفاصيل رحلتها مع المرض اللعين

قررت الإعلامية بسمه وهبة إعادة إحياء الألم في نفوس مرض السرطان وذويهم من جديد، بعد حالة الإحباط التي اجتاحت الكثيرين بسبب رحيل عدد كبير من الفنانين مؤخرًا إثر صراع مرير مع ذلك المرض اللعين، فروت تفاصيل رحلة علاجها من المرض وكيف تغلبت عليه تحت شعار "حدوتة الأمل".

روت بسمة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالتفاصيل رحبتها مع مرض السرطان بداية من معرفتها بالأمر من طبيبها المعالج، الذي

أخبرها مباشرة "للأسف سرطان يا بسمة"، لترد هي بكل ثبات "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها" وترددها مرارًا وتكرارًا، حتي تهتدي إلي قرار بعدم الاستسلام والخضوع لما وصفته بالعدو، من أجل أولادها، وزوجها، وأهلها.واسترسلت في حديثها عن ما مرت به من معاناة مع الألم ولحظات الضعف والانكسار، لكنها كانت تعود دائمًا قوية بدعم عائلتها، حتي أتممت رحلة العلاج وشًفيت من مرض السرطان.وختمت الإعلامية بسمه وهبة حديثها قائلة:"ربنا يقدر كل شخص على رحلته ..ويقدرنا نساعد وندعم كل شخص محتاج دفعة للأمام .. ويشفي كل مريض بيحاول يلاقي باب للأمل".يذكر أن المطرب هيثم شاكر هو آخر الفنانين الذين أعلنوا عن تعافيهم من مرض السرطان، حيث كشف مؤخرًا أن سبب تأخره عن طرح ألبومات لمدة طويلة تصل إلي خمس سنوات هو صراعه مع ذلك المرض، لكنه طمأن جمهوره بتجاوزه للمحنة وشفائه.