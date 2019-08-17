أحمد بدير الخواجة الغامض في "شارع حسن الرفاعي"

يواصل الفنان أحمد بدير، تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "شارع حسن الرفاعي"، والذي من المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم نهائياً خلال الفترة المقبلة.

أكد "بدير" أنه يجسد شخصية تدعى "الخواجة" الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعي وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم بهذا المكان.

أضاف:"أن تدور أحداث العمل في إطار تشويقى واجتماعي ويتلخص ذلك

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حول أسرار خفية تتضح مع كثرة المفاجآت ويحيطها حالة من الغموض وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

وتابع:"أنه لم يتردد علي الموافقة والرغبة في العمل مع هذا الجيل من الشباب خاصة بعد اتفاقه مع المخرج مؤمن نور ومعرفته السابقة له وثقته به وبعدما لمس

بداخلهم روح الفنانين المخضرمين والمقاتلين للوصول إلي حلمهم وهذا هو ما وراء السبب الرئيسي بالموافقة علي هذا العمل".

وأضاف:"أن العمل له قصه هادفة بناءة تجذب شباب الجيل الحالي لمعايشة الكثير منهم لهذه الأحداث في الوقت الحالي.

ويذكر أن فيلم "شارع حسن الرفاعي" بطولة كل من أحمد بدير، سوسن بدر، محمود عبدالخالق، منار حمدي، إسلام سيمو، هاجر العدوى، مريم حسن، أحمد رجب، محمود مدحت، إنتاج شركة MK production ، تأليف وإخراج مؤمن نور.