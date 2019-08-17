ياسمين عبد العزيز بإطلالة غريبة.. والجمهور يسخر: “الفوتوشوب مطلعك شبه روبي”

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة غريبة، مع إسدال شعرها على كتفيها ووضع اكياج كثيفاً على وجهها، مع تغير ملامح وجهها باستخدام فلتر الصورة.

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها، وجاء فيها: “مش فاهمة ليه بيلعبوا في وشك بالفوتوشوب، إنتي أحلى من كدا بكتير”، و”الفوتوشوب مطلعك شكل روبي”، و”أنت على طبيعتك أحلى بكتير”.

يُذكر أن ياسمين حلت مؤخراً ضيفة على برنامج معكم الذي تقدمه منى الشاذلي، وحققت الحلقة نجاحاً واسعاً علي الـ”سوشيال ميديا”.

وكشفت ياسمين خلالها عن كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بها، وتحدثت أيضاً عن حياتها الشخصية.