المقاتل فرانسيس نجانو ينضم لأبطال "Fast & Furious 9"

تعاقدت استديوهات "يونيفرسال" مع بطل لعبة فنون القتال المختلطة "UFC" فرانسيس نجانو، للمشاركة في بطولة فيلم "Fast & Furious 9" للنجم فين ديزل، والمقرر طرحه في مايو المقبل بصالات السينما. وفقًا لموقع "سكرين رانت".

ولم تكشف الشركة المنتجة بعد تفاصيل دور "نجانو" بالفيلم. ورغم أن المقاتل الأشهر في "UFC" ليس لديه أي خبرات تمثيلية سابقة، إلا انه من المتوقع أن يحصل على مساحة جيدة لإظهار مهاراته القتالية في واحدة من أشهر سلاسل أفلام الأكشن.

وليست هذه المرة هى الأولى التي نشهد فيها مشاركة بطل رياضي في امتياز "Fast & Furious"، حيث أنضم مؤخرًا نجم المصارعة الحرة جون سينا إلى أبطال الدفعة التاسعة من الامتياز، ولم يكشف عن تفاصيل دوره حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يلعب الشخصية الشريرة بالفيلم. كما سبق وشارك المصارع الشهير "ذا روك" في السلسلة، قبل أن ينفصل بنسخة منفصلة من الإمتياز وهى "Hobbs & Shaw".

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم أبرزهم: تشارليز ثيرون وهيلين ميرين، ميشيل رودريغيز وتيريز جيبسون ولوداكريس وناتالي إيمانويل، بجانب الممثلة جوردانا بروستر التي لعبت شخصية ميا توريتو، شقيقة دوم (فين ديزل) وزوجة برايان أوكونور، التي جسدها الراحل بول ووكر.

يُشار إلى أن الجزء الثامن من الامتياز طرح في أبريل 2017 وحقق نجاحًا ضخمًا بشباك التذاكر العالمي بإجمالي إيرادات بلغت مليار و236 مليون دولار.

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