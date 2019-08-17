"حبيت من قلبي" لمروة ناجي يتخطى الـ 3 ملايين مشاهد

أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها بتخطى أحدث كليبتها "حبيت من قلبى" حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، وذلك خلال فترة وجيزه منذ بداية طرح الكليب على القنوات الفضائية، فيما تزايدت نسبة المشاهدة خلال أيام عيد الأضحى بصورة ملحوظة، حيث تخطت نص مليون مشاهد خلال أربعة أيام العيد.

وأكدت الفنانة مروة ناجى أنها مدينة بكل هذا النجاح لشركة " لايف ستايل ستوديوز " الشركة المنتجة للكليب، والتى كانت داعم لها منذ أن كانت الأغنية مجرد فكرة إلى أن أصبحت عمل كامل متكامل على أرض الواقع وفرت له الشركة كل سبل النجاح.

كليب "حبيت من قلبى" من كلمات وألحان محمد الرفاعى، وتوزيع عادل عايش ومن إخراج فادى حداد ومن إنتاج شركة " لايف ستايلز ستوديوز.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

"رانيا شوقي تفوز بـ"التميُز "في "القنوات الفضائية

بوسي تؤكد أن "بيت السلايف" يناقش مشاكل الأسرة