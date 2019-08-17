سميرة سعيد تكشف معنى لقب "الديفا"

اشتهرت الفنانة سميرة سعيد بلقب "ديفا" منذ سنوات طويلة، ولا يزال جمهورها يردد هذا اللقب رغم أن كثيرين لا يعرفون معنى الكلمة.

كشفت سميرة خلال حوارها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي"، أن "ديفا" بالأصل كلمة إيطالية تعني المطربة الأوبرالية، لكنها استجدت في عالمنا العربي منذ 15 عامًا تقريبًا، وربما يقصد الجمهور بها المطرب الذي يستمر في نجاحه لفترات طويلة، دون أن يفقد قدرته على العطاء، مشيرةً إلى أنها احترفت الغناء منذ أن جاءت للقاهرة قبل أكثر من 40 عامًا، حيث تبلغ حاليًا من العمر 60 عامًا وخلال أشهر قليلة ستصل لعامها الـ61.



كانت شبكة قنوات mbc قد أعلنت تفاصيل الموسم الخامس من البرنامج "ذا فويس" the Voice بعد الاستقرار على الفنانين أعضاء لجنة التحكيم. ومن المقرر أن يستمر كل من مدرّبي الموسم الفائت أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

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