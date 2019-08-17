تعرضت النجمة التركية فهرية أفجان ، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول صور لها بعد مرور شهور من إنجاب طفلها الأول من زوجها بوراك اوزوجيفيت .
وظهرت فهرية أفجان ، من خلال الصور بوجه منتفخ ووزن زائد مما صدم جمهورها خصوصًا وأنها كانت معروفة برشاقتها وجمالها.
ورغم الهجوم الشديد على فهرية ، إلا أن هناك هاشتاجا أطلقته بعض المذيعات في تركيا بعنوان فهرية جميلة .
وقد حرصت النجمة التركية على الرد عليه ووجهت الشكر لمن اطلقوه وقالت من خلال ستوري إنستجرام :" كل ام وكل امرأة جميلة جدا " .
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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من فهرية أفجان بعد السخرية من وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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