أول رد من فهرية أفجان بعد السخرية من وزنها

تعرضت النجمة التركية فهرية أفجان ، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول صور لها بعد مرور شهور من إنجاب طفلها الأول من زوجها بوراك اوزوجيفيت .

وظهرت فهرية أفجان ، من خلال الصور بوجه منتفخ ووزن زائد مما صدم جمهورها خصوصًا وأنها كانت معروفة برشاقتها وجمالها.

ورغم الهجوم الشديد على فهرية ، إلا أن هناك هاشتاجا أطلقته بعض المذيعات في تركيا بعنوان فهرية جميلة .

وقد حرصت النجمة التركية على الرد عليه ووجهت الشكر لمن اطلقوه وقالت من خلال ستوري إنستجرام :" كل ام وكل امرأة جميلة جدا " .

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