كاثرين ماكفى تخطف الأنظار فى لوس أنجلوس بفستان سعره 735 جنيها إسترلينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية كاثرين ماكفى أنها تبحث دائما عن الإطلالة المميزة سواء بالحفلات أو خلال حياتها اليومية. التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكاثرين ماكفى المغنية والممثلة الشهيرة البالغة من العمر 35 عاما، وهى تتجول بأحد شوارع لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت كاثرين ماكفى التى تزوجت مؤخرا النجم العالمى ديفيد فوستر الباغ من العمر 69 عاما، وهى مرتدية فستان أبيض قير "floral" حمل إمضاء دار أزياء "Zimmermann" ووصل سعره إلى 735 جنيها إسترلينيا.

كاثرين ماكفي

كاثرين ماكفي

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