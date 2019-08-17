- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 02:54 مساءً - تعتقد كل سيدات المنازل أن السائل الأحمر الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم. ولهذا يعملن على التخلص منه من خلال الغسل اعتقاداً أن هذا ينظف القطع من البكتيريا الضارة.
وهذا فعل خاطئ لأن الماء لا يقتل الجراثيم الخطرة كما أن غسل اللحم يسبب انتشارها في كل مكان قريب.
ومن المهم معرفة أن اللحم من الداخل يبقى نظيفاً إذا تم حفظه جيداً كما أن درجة حرارة الطهو المناسبة تكفي لقتل البكتيريا التي تعيش على صفحته.
اما السائل الأحمر الذي يخرج منه فهو ليس دماً بل ماء يحتوي على بروتين الميوغلوبين المسؤول عن تغير لون اللحم الى رمادي أثناء عملية الطهو.
وللحصول على لحم طري وسهل الهضم يجب عدم طهوه مباشرة بعد تقطيعه وتركه لمدة ساعتين إلى 4 ساعات في الثلاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعتقدين ان السائل الذي يخرج من اللحم الأحمر هو دم؟.. إليك أهميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.