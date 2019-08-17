شاهدوا.. إيمي سمير غانم في أحدث جلسة تصوير تتعرض للهجوم بسبب ملابسها

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 02:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم مجموعة من الصور الجديدة على حسابها الشخصي في موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الفنانة إيمى سمير غانم، بإطلالة غير موفقة وبملابس غير ملائمة، إذ هاجمها بعض متابعيها على إطلالتها، قائلين: “إيه اللي جاب القلعة جنب البحر”، في إشارة منهم إلى عدم تناسق ملابسها، وارتدت إيمى جاكيت جينز كحلي طويل، وجيب قماش قشر السمك باللون الزيتي، وحذاء ذا كعب عالٍ أشبه بـ البوت”، وهو ما اعترض عليه بعض متابعيها.

ولكن البعض الآخر نالت إعجابه إطلالة إيمي خاصة المكياج، وتسريحة الشعر.

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