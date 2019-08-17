انتقم من زوجته بوضع شمع إزالة الشعر على عينيها أثناء نومها.. شاهدوا ما حدث لها!

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 02:54 مساءً - أشعل زوج مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نفذ مقلباً قاسياً جداً بزوجته حيث استغل نومها لينتقم منها بعد مقلب سابق لها.

وفي التفاصيل أن حرباً قامت بين ناشطي “يوتيوب” نيكو وكريستال فالديس على إثر قيام الزوجة بحلق شعر ساقيّ زوجها أثناء نومه.

وعلى الإثر انتشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يضع شريط شمع لاصقاً مخصصاً لإزالة الشعر على عينيها وحاجبيها.

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وعندما استيقظت أصيبت الناشطة بحالة من الهلع وبدأت بالبكاء كما أخذت تتوسله فيما كان يضحك ويحاول إظهار طرافة الموقف.

وبعد مرور 5 دقائق اعترف بأن الورق اللاصق مغطى بطبقة تمنع نزعه للشعر الزائد. إلا أن زوجته لم تتردّد في شتمه والانهيال عليه بالضرب.



كما أنه تعرض للكثير من الانتقادات من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن تلك الحسابات ذلك العائد إلى خبيرة الجمال الشهيرة هدى قطان حيث حقق الفيديو أكثر من 5 ملايين و652 ألف مشاهدة.