- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 02:54 مساءً - أشعل زوج مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نفذ مقلباً قاسياً جداً بزوجته حيث استغل نومها لينتقم منها بعد مقلب سابق لها.
وفي التفاصيل أن حرباً قامت بين ناشطي “يوتيوب” نيكو وكريستال فالديس على إثر قيام الزوجة بحلق شعر ساقيّ زوجها أثناء نومه.
وعلى الإثر انتشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يضع شريط شمع لاصقاً مخصصاً لإزالة الشعر على عينيها وحاجبيها.
وعندما استيقظت أصيبت الناشطة بحالة من الهلع وبدأت بالبكاء كما أخذت تتوسله فيما كان يضحك ويحاول إظهار طرافة الموقف.
وبعد مرور 5 دقائق اعترف بأن الورق اللاصق مغطى بطبقة تمنع نزعه للشعر الزائد. إلا أن زوجته لم تتردّد في شتمه والانهيال عليه بالضرب.
كما أنه تعرض للكثير من الانتقادات من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن تلك الحسابات ذلك العائد إلى خبيرة الجمال الشهيرة هدى قطان حيث حقق الفيديو أكثر من 5 ملايين و652 ألف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقم من زوجته بوضع شمع إزالة الشعر على عينيها أثناء نومها.. شاهدوا ما حدث لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.