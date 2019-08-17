فرحة السودانيين قبل التوقيع على وثيقة إدارة المرحلة الانتقالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرحة عارمة للشعب السوداني قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

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