"جوري" في أوبرا دمشق الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دار الأوبرا في دمشق، الثلاثاء، العرض الخاص للفيلم السوري القصير "جوري"، الذي يقوم ببطولته النجم اللبناني بيير داغر والنجمة السورية روبين عيسى والطفلة شهد الزلق، وهو من تأليف وإخراج يزن نجدت أنزور، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا.

ويتناول الفيلم بشكل إنساني الحرب الدائرة في سوريا وتأثيرها على حياة الناس، من خلال قصة فتاة صغيرة تم حصارها في منطقة حرب محاطة بالجماعات المسلحة، ومن المنتظر أن يشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية والعربية.

يذكر أن المخرج يزن نجدت أنزور قدم عددا من الأفلام القصيرة، وهو نجل المخرج السوري الكبير نجدت إسماعيل أنزور.