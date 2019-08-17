يارا خطفت الأضواء في مهرجانات اهمج.. أناقة وجمال وتميّز

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Aug 17, 2019
افتتحت النجمة المتألقة يارا مهرجانات اهمج الدولية لعام 2019، حيث قدّمت أجمل وأجدد أغنياتها ضمن أجواء أكثر من رائعة.
وفور الاعلان عن ان يارا هي من سيفتتح المهرجان، تهافت الناس لحجز بطاقاتهم فكان الحفل sold out قبل ايام من موعده.
عدد كبير من الناس حضروا الى اهمج من مختلف المناطق اللبنانية، بهدف لقاء نجمتهم المفضلة وتمضية اجمل الاوقات على انغام أغنياتها المميزة.
ليست فقط أغنياتها انما كذلك اطلالة يارا كانت مميزة، حيث اختارت ان ترتدي فستانًا طويلاً ومرصّعا من دار لابرجوازي، الذي اظهرها غاية في الاناقة والجمال. أما خبيرة المكياج التي اهتمت باطلالة يارا هي نجاة من صالون بسام فتوح، في حين كانت تصفيفة شعر يارا بأنامل مصفف الشعر رياض ابو خليل الذي اختار “موديلا” ناعمًا وبسيطًا يتلاءم مع المكياج الملفت والفستان المبهر الذي ارتدته يارا.
الجدير بالذكر ان يارا قد احتفلت مؤخرا بـ”المليون متابع” على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وذلك بعد كليب أغنيتها “شو بدو” الذي لاقى نجاحا كبيرا واعجابا من قبل الجمهور.
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