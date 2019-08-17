شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2" يحقق 78 مليوناً و200 ألف جنيه خلال 24 يوم عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "الفيل الازرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، نجاحاً ساحقاً فى دور العرض، حيث حقق أمس الجمعة 3 ملايين و600 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته 78 مليوناً و200 ألف جنيه خلال 24 يوم عرض فقط فى شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تتزايد الايرادات خلال الأيام المقبلة، نظرا لجودة الصورة والتقنية الحديثة التى قدمها المخرج مروان حامدفى الفيلم ، فضلا عن أداء الممثلين والديكورات والملابس وخلافه.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".