شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ44.. اعرف كريم عبد العزيز بيتابع مين على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الظهور الأول له أمام كاميرات السينما والتصوير فى فيلم "المشبوة" مع النجم الكبير عادل إمام، الذى عرض عام 1981، وأثبت النجم كريم عبد العزيز موهبته التمثيلية التى بدأت معه منذ الصغر وحتى الآن بنجاحه فى تصدر شباك التذاكر بفيلمه "الفيل الأزرق 2"، الذى يعرض حاليا وحصد ما يقارب الـ 78 مليون جنية.

ويحتفل اليوم "كريم عبد العزيز" بعيد ميلاده الـ44، بعد مشوار طويل فى السينما والدراما، برز فى نهاية التسعينيات، بظهوره مع النجم الراحل علاء ولى الدين فى فيلم "عبود على الحدود" الذى عرض عام 1999، وكانت من إبرز محطاته التى ساهمت بشكل كبير فى ظهور موهبته فيلمه "واحد من الناس" عام 2006، وفيلم "ولاد العم" الذى عرض عام 2009.

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يمتلك عبد العزيز حساب شخصيا بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يحظى بعدد متابعين وصل لـ 2 مليون و600 ألف متابع، ويقوم بمتابعة 88 شخصا فقط، أبرزهم الممثلة صبا مبارك، والكاتب أحمد مراد، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والممثلة مى عز الدين، والمطربة لطيفة، وشيريهان، وغادة عبد الرازق وغادة عادل، والممثلة زينة، والفنانة هند صبرى.

وبالرغم من قلة منشورات وتفاعل "عبد العزيز" عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير، إلا أنه يحظى بقائمة من الأشخاص المشاهير الذى يقوم بمتابعتهم باستمرار، منهم المليونير الأمريكى دان برازيليان، لاعب البوكر الشهير، الذى يمتلك شعبية كبيرة جدا من مختلف أنحاء العالم، لحرصه دائماً على نشر تفاصيل حياته على السوشيال ميديا وسط الفتيات واستعراض قوته فى الأسلحة الثقيلة.

ويعرض لـ عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع نيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".