شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم السبت 17 أغسطس وزيرة الثقافة الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز الساعة السابعة مساء بدار الاوبرا المصرية بالمسرح الكبير وتقدم حفل الافتتاح الاعلامية جاسمين طه زكي .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية علي جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين ويبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية للمسرح ثم عزف السلام الجمهوري المصري وبعدها تقدم المذيعة جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف الاعزاء الذين اثروا الحياة المسرحية باعمالهم وابداعاتهم وهم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب وعميد المسرح المصري الفنان جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي والقيصر الفنان محي اسماعيل والموسوعة متعدد المواهب الفنان سمير صبري وعاشق المسرح المخرج المسرحي الفنان سيد فجل والشاعر والكاتب المخرج الفنان شوقي حجاب وايزيس المسرح المصري الفنانة سهير المرشدي وراعية الابداع المسرحي الناقدة الدكتورة هدي وصفي والمخرج المبدع ورئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف وفتي المسرح الجامعي النجم الفنان محمود حميدة والمبدع المصري الاصيل الفنان عزت العلايلي .



المهرجان القومي للمسرح المصري

وعقب ظهور هؤلاء المبدعين علي خشبة المسرح تبدأ مباشرة الفقرة الفنية بعنوان " الاستثنائي " اخراج مناضل عنتر الذي شرح تفاصيلها قائلا : (الاستثنائي) رمز الي الاستثناء في كل مناحي الحياة فالفنان كائن استثنائي لأنه يخلق الشيء المميز وغير السائد ويشارك في تلك الفقرة 10 راقصين متخصصين في الرقص المعاصر والأداء الحركي .

عقب تلك الفقرة التي تستغرق 20 دقيقة تستدعي مقدمة حفل الافتتاح مدير المهرجان الفنان اسماعيل مختار ليلقي كلمته ثم يلقي الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان كلمته وتليه كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم وعقب تلك الكلمات تقدم المذيعة جاسمين طه زكي لجان التحكيم للمسابقات المختلفة بالمهرجان والذين يحكمون 68 عرضا مسرحيا تعرض علي 20 خشبة مسرح من مسارح القاهرة القاهرة الكبري وذلك غير العروض الموازية خارج المسابقات والتي تعرض علي مسارح المدن والمحافظات خلال فترة المهرجان كل هذا بجانب مسابقة التأليف المسرحي ومسابقة النقد المسرحي ويصعد علي المسرح كل رئيس لجنة فالمسابقة الاولي يرأسها الفنان والمخرج فهمي الخولي وتضم الناقدة عبلة الرويني والموسيقار هاني شنودة واستاذ الديكور الدكتور نبيل الحلوجي والفنانة سلوي محمد علي والدكتورة لمياء زايد والدكتور الفنان محمود زكي.



الفنان يوسف شعبان من المكرمين اليوم في الافتتاح

والمسابقة الثانية ترأسها الناقدة الدكتورة سامية حبيب وتضم المخرج اسلام امام والموسيقار هيثم الخميسي والمخرج الدكتور جمال ياقوت والفنان التشكيلي المهندس محمد الغرباوي والكاتب المسرحي والسيناريست أيمن سلامة والناقد عبد الرازق حسين أما المسابقة الثالثة فيرأسها الكاتب الكبير يعقوب الشاروني وتضم الدكتور الفنان محمد عبد المعطي والموسيقار منير الوسيمي والمخرج المسرحي طارق الدويري والفنانة مي عبد النبي .

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لجنة تحكيم المسابقة الاولي

كما يصعد علي المسرح السادة لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي " جائزة لينين الرملي " والتي يرأسها الدكتور علاء عبد العزيز وتتالف من المؤلف والمخرج المسرحي نادر صلاح الدين والناقدة والفنانة ليليت فهمي والدكتور حاتم حافظ أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون ، كما يصعد رئيس لجنة تحكيم مسابقة النقد المسرحي " جائزة الدكتور فوزي فهمي " والتي يرأسها الدكتور أسامة أبو طالب والذي يتغيب لسفره وتتكون اللجنة من الناقد الدكتور سيد الامام والدكتور ياسر علام أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية .



كل المكرمين في الدورة الثانية عشر

عقب صورة تذكارية للجان التحكيم مع رئيس المهرجان الفنان القدير أحمد عبد العزيز ومديره الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح يعرض علي الشاشة فيلما قصيرا عن الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع وعقب عرض الفيلم تبدأ فقرة التكريمات للذين ابدعوا فامتعوا ثم رحلوا عنا بأجسادهم ولكن أرواحهم وابداعهم وفنهم باق فينا وسيبقي وتستدعي مقدمة حفل الافتتاح معالي وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم لتكريم الفنانين الراحلين بحضور رئيس ومدير المهرجان فتكرم الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق ويتسلم تكريمها نجلها الاستاذ وائل كما يكرم الفنان القدير الراحل محمود الجندي ويتسلم تكريمه نجله المخرج أحمد الجندي كما يتسلم الفنان شريف نجم تكريم والده الفنان الكبير الراحل محمد نجم كما يكرم المهرجان الراحل الاستاذ فؤاد السيد المدير المالي والاداري للمسرح القومي وتتسلم تكريمه نجلته وتنتهي فقرة تكريمات الراحلين بتكريم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي كان من المكرمين الاحياء لكن القدر لم يمهل المهرجان تكريمه حيا فيكرمه راحل ويتسلم تكريمه نجله .



الدورة الثانية عشر تحمل اسم الراحل كرم مطاوع

بعد تكريم أسماء الفنانين الراحلين يكرم المهرجان المبدعين المسرحيين الفنان الكبير يوسف شعبان والكاتب الكبير يسري الجندي والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي والفنان لطفي لبيب والمخرج محسن حلمي والفنانة سوسن بدر والمطرب علي الحجار ودكتور عبدربه عبدربه أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنان توفيق عبد الحميد والفنانة هالة فاخر والكاتب المسرحي والروائي الفنان السيد حافظ.

ويختتم حفل الافتتاح بصورة تذكارية تجمل كل السادة الفنانين المكرمين مع معالي وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس ومدير المهرجان ثم أغنية المهرجان واستعراض الفينال لتغلق الستارة بانتهاء حفل الافتتاح الذي تنقله قناة dmc علي الهواء مباشرة ويغطيه أكثر من 20 قناة فضائية مصرية وعربية .