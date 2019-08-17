تعرف على مخرج الموسم السادس من سلسلة Peaky Blinders

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الشبكة الإنجليزية BBC على المخرج انتونى بيرن، لإخراج الموسم السادس من سلسلة مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، المقرر البدء فى تصويره نهاية الصيف الجارى.
وتستعد الشبكة إلى طرح الموسم الخامس من المسلسل الحائز على تقييم 8.8 عبر موقع IMDB، يوم 25 أغسطس الجارى عبر منصتها.
وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".
ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.
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