تايلور سويفت تكشف عن أغنيات ألبومها الجديد lover المقرر إطلاقه 23 أغسطس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت عن القائمة الكاملة للأغانى البها الجديد "lover"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

يضم ألبوم تايلور سويفت "lover" المقرر إطلاقه فى 23 أغسطس الجارى 18 أغنية وهى:

1. I Forgot That You Existed

2. Cruel Summer

3. Lover

4. The Man

5. The Archer

6. I Think He Knows

7. Miss Americana & The Heartbreak Prince

8. Paper Rings

9. Cornelia Street

10. Death by a Thousand Cuts

11. London Boy

12. Soon You’ll Get Better (feat. The Dixie Chicks)

13. False God

14. You Need to Calm Down

15. Afterglow

16. Me! (feat. Brendon Urie)

17. It’s Nice to Have a Friend

18. Daylight