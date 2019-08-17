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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تكشف عن أغنيات ألبومها الجديد lover المقرر إطلاقه 23 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت عن القائمة الكاملة للأغانى البها الجديد "lover"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
يضم ألبوم تايلور سويفت "lover" المقرر إطلاقه فى 23 أغسطس الجارى 18 أغنية وهى:
1. I Forgot That You Existed
2. Cruel Summer
3. Lover
4. The Man
5. The Archer
6. I Think He Knows
7. Miss Americana & The Heartbreak Prince
8. Paper Rings
9. Cornelia Street
10. Death by a Thousand Cuts
11. London Boy
12. Soon You’ll Get Better (feat. The Dixie Chicks)
13. False God
14. You Need to Calm Down
15. Afterglow
16. Me! (feat. Brendon Urie)
17. It’s Nice to Have a Friend
18. Daylight
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