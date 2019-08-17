شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. "ولاد رزق 2" يواصل المفاجآت ويصل لـ54 مليونا فى 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، يواصل تصدره للإيرادات اليومية، حيث حقق أمس الجمعة 5 ملايين و115 ألف جنيه، لتصبح محصلة الإيرادات منذ عرضه 54 مليوناً فى شباك التذاكر منذ طرحه فى دور العرض 8 أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات، خاصة أن الإجازات الصيفية ممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز، وطارق العريان وموسى عيسى، والطاهر ميديا برودكشن.

وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.