مفعم بالحيوية.. صورة أميتاب باتشان في أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك نجم بوليوود، أميتاب باتشان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له، ظهر خلالها بإطلالة مفعمة بالحيوية. وأضفى "باتشان"، المزيد من المرح على الصورة التي نالت إعجاب متابعيه عبر "انستجرام"، مؤكدًا إنه مفعم بالحيوية خلال العمل. وأوشك أميتاب باتشان، على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم " Brahmastra"، من بطولة عليا بهات، ورانبير كابور وديباك ديجوري وديفيندو شارما، وشيتنا باندي، ومن إخراج إيان موخرجي.

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